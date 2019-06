O base Ty Toney, que jogava na equipa de basquetebol do Esgueira, vai representar o Sporting na próxima época, anunciou na quarta-feira o clube de Lisboa, que está ausente da modalidade no escalão sénior desde 1995.O norte-americano, de 24 anos, é o segundo nome confirmado pelos leões para a sua nova equipa depois do extremo Travante Williams, bicampeão nacional pela Oliveirense."Mal posso esperar por jogar no Pavilhão João Rocha. Adoro um pavilhão com um grande ambiente, até porque o apoio dos adeptos ajuda-me a jogar melhor", afirmou o jogador.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.