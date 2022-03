Sporting defronta Bahçesehir em substitução de russos na Taça da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting vai defrontar os turcos do Bahçesehir College nos quartos de final da Taça da Europa, após os russos do Avtodor Saratov terem sido suspenso pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), foi esta quarta-feira anunciado.

Para além de ter banido as equipas russas das provas europeias de clubes "com efeitos imediatos" na sequência da invasão da Ucrânia, a FIBA decidiu ainda suspender a candidatura da Rússia à organização do campeonato europeu de 2025.

A Rússia era um dos seis países na lista de candidatos a organizar o Europeu de 2025, juntamente com Chipre, Finlândia, Hungria, Letónia e Ucrânia.

A FIBA anunciou ainda a tomada de uma série de decisões "com efeito imediato", incluindo "não permitir a participação de equipas russas nas competições de clubes até novo aviso", bem como de "oficiais, árbitros e delegados".

Uma das medidas determina que "todos os jogos de clubes ucranianos nas competições de clubes da FIBA Europa devem ser disputados fora do território da Ucrânia, mas dentro do continente europeu".

"Estas decisões foram tomadas para salvaguardar a integridade das competições e a segurança de todos os participantes, bem como para garantir a justiça para jogadores, equipas, clubes e oficiais ucranianos que atualmente não podem participar dos eventos da FIBA", refere o organismo.

O Comité Olímpico Internacional (COI), normalmente neutro no que toca a política, recomendou na segunda-feira a exclusão de russos e bielorrussos das competições desportivas, bem como da organização de eventos das modalidades.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.