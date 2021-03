Sporting derrota Esgueira

O Sporting reforçou a liderança na Liga Placard, depois de derrotar esta manhã, no Pavilhão João Rocha, o Esgueira por 97-68, em jogo da 24ª jornada.





Depois de domínio claro na primeira parte, os leões tiveram de contrariar uma forte reação do Esgueira, que a perder por 32-48, chegou a distar apenas 7 pontos (43-50).Foi então que o Sporting arrumou a partida com quatro triplos seguidos.Travante Williams foi o jogador mais influente nos leões, com 18 pontos, seis ressaltos, cinco assistências, quatro roubos de bola e um desarme de lançamento. Destacou-se ainda Micah Downs (16 pontos), ele que na jornada anterior foi o MVP do triunfo na Luz.