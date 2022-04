Sporting derrotado em Oliveira de Azeméis

O Sporting perdeu este sábado no terreno da Oliveirense, por 69-66, em jogo da 2.ª jornada do Grupo A da 2.ª fase da Liga Betclic, que define as posições das equipas para o playoff do título.Em Oliveira de Azeméis, a equipa da casa entrou muito forte e venceu o primeiro quarto por 19-10. Ao intervalo, a Oliveirense estava na frente por quatro pontos (37-33). O Sporting reagiu no terceiro quarto, operou a reviravolta, mas foi o conjunto da casa a entrar no derradeiro parcial na frente (56-52). No quarto período, o campeão nacional voltou a operar a reviravolta mas permitiu que a Oliveirense voltasse à liderança da partida (69-66).A nível individual, Shaun Willet (Oliveirense) foi o melhor marcador com 21 pontos. Do lado dos leões, Diogo Ventura destacou-se com 16 pontos.No domingo disputa-se o outro jogo do Grupo A, entre Benfica e FC Porto.1.º Benfica, 43 pontos/23 jogos2.º Sporting, 43/243.º FC Porto, 41/234.º Oliveirense, 38/24