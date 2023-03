O Sporting superou (94-70) esta quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, a Oliveirense e manteve na classificação da Liga Betclic a igualdade pontual com o líder Benfica (1.º) e FC Porto (3.º), cumprida a 4.ª jornada do Grupo A (2.ª fase).Os leões dominaram o opositor nos quatro períodos, ganhando de forma tranquila, com Travante Williams a fazer um duplo-duplo (11 p, 10 r, 2 a) e a cotar-se como MVP da partida, coadjuvado por mais quatro jogadores a registarem os dois dígitos pontuais, Eddy Polanco (17), Gerald Armwood (14 p), Marcus Lovett (14) e André Cruz (10).Julien Ducree (19 p, 7 r) foi o melhor marcador do encontro, mas sem poder evitar a derrota da equipa de Oliveira de Azeméis.