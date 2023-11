Sporting domina Portimonense

O Sporting recebeu e bateu (94-73) este domingo o Portimonense, consolidando a liderança na Liga Betclic, com o pleno de vitórias após seis jornadas da primeira fase.Com domínio nos três primeiros períodos, os leões abrandaram no derradeiro parcial, já a pensarem no jogo de quarta-feira na Hungria, frente ao Alba Fehervar, a contar para a FIBA Europe Cup.O base do Sporting, Marcus Lovett, brilhou, ao marcar 21 pontos e dar sete assistências.