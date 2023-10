Sporting e Benfica chegam à centena com vitórias na Liga Betclic

Sporting e Benfica chegaram à centena de pontos nas vitórias deste sábado referentes à 5.ª jornada da Liga Betclic.Os leões foram ganhar à Póvoa de Varzim (104-80), enquanto as águias superaram (103-58) o Imortal na Luz.Com este triunfo, o Sporting registou a sexta vitória consecutiva em jogos oficiais, mantendo o pleno no Campeonato.Eddie Ekiyor (33 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência e 1 roubo de bola) foi o MVP do encontro e o grande dínamo dos leões, sendo bem secundado por Mike Moore (24 p, 6 r, 3 a, 3 rb).Na Luz, brilhou o benfiquista José Silva, com 25 pontos e 6 triplos em 10 (60%) e 8 ressaltos.