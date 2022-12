Sporting e Comité Olímpico expressam condolências pela morte de Hermínio Barreto

O Sporting e o Comité Olímpico de Portugal (COP) manifestaram esta segunda-feira pesar pela morte, aos 87 anos, de Hermínio Barreto, antigo basquetebolista e treinador dos leões e da seleção nacional.



"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Hermínio Barreto, que faleceu esta segunda-feira aos 87 anos", refere o clube lisboeta, deixando as "mais sentidas condolências" e agradecimento pela dedicação e devoção ao emblema.

Hermínio Barreto iniciou a prática do basquetebol ainda em Moçambique, onde nasceu, mas destacou-se no Sporting, onde chegou em 1956 e foi campeão nacional em 1959/60, fazendo parte de uma geração com Armando Garranha, António Feu e Fonte Santa. O antigo jogador e treinador, que foi também selecionador de juniores e seniores, recebeu o prémio Stromp em 1968.

Já o Comité Olímpico de Portugal (COP), que se associou no pesar e condolências pela morte de Hermínio Barreto, lembrou ainda o contributo pedagógico do ex-jogador e treinador, que foi também professor universitário.

"Nascido em 24 de junho de 1935, Hermínio Barreto foi diretor técnico e selecionador nacional, tendo obtido o grau de Doutor na Faculdade de Motricidade Humana, com a tese 'O ressalto no basquetebol -- análise do comportamento do lançador'", lembrou o COP.