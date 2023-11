Sporting e FC Porto confiantes para a FIBA Europe Cup

Sporting e FC Porto, únicas equipas invictas na Liga Betclic, voltam a atacar a FIBA Europe Cup com a ambição de ganhar. Os leões venceram ( 83-79) no João Rocha os magiares do Alba Fehérvár e hoje retribuem a visita na Hungria, sendo obrigatório vencer a equipa teoricamente mais fraca do Grupo A, onde apenas o primeiro lugar tem apuramento garantido para a próxima fase. Em declarações ao site do clube, Nuno Manarte, adjunto do Sporting, está otimista: "O jogo tem grande importância, perante adversário que criou dificuldades, mas temos equipa mais completa e vamos com a mesma mentalidade."

Já o FC Porto, invicto no Grupo E, é favorito na receção ao Norrkoping, a quem venceu (79-71) na Suécia. "É muito importante fechar o ciclo em casa com vitória, para nos qualificarmos para a próxima fase. Não será fácil, mas vamos entrar com muita energia e lutar pela vitória", disse o extremo-poste Cleveland Melvin ao site do clube.