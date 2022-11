Sporting e FC Porto lutam na FIBA

Sporting e FC Porto iniciam hoje a segunda volta da fase de grupos da FIBA Europe Cup, com os leões a jogarem na Polónia frente ao Anwil Wloclawek e os dragões a receberem os estonianos do Parnu. Tratam-se de missões difíceis, pois ambos os clubes averbaram derrotas com os respetivos adversários. O Sporting foi cilindrado (113-89) pelos polacos no João Rocha, enquanto o FC Porto perdeu (83-95) na Estónia.

Benfica visita Oliveirense

Entretanto, a 6ª ronda da Liga Betclic tem hoje um jogo antecipado, com a visita do campeão Benfica ao terreno da Oliveirense (20h00). "Não há jogos fáceis. Temos de impor o nosso jogo para ganharmos", anteviu José Barbosa ao site das águias.