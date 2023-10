Sporting e FC Porto vencem na Taça Hugo dos Santos

Sporting e FC Porto estrearam-se, na tarde deste sábado, na Taça Hugo dos Santos, com triunfos em jogos da 1.ª jornada do Grupo B.Os leões entraram a todo o gás na receção ao Portimonense, com um contundente 25-17 no 1.º período, mantendo a vantagem até ao intervalo (47-39), para depois realizarem uma segunda parte imaculada que não deu hipóteses à turma algarvia, ao fecharem o triunfo, por 101-67.Eddie Ekiyor comandou o Sporting, com 16 pontos, 5 ressaltos, 2 assistências e 2 roubo de bola.Já no Dragão Arena, o FC Porto também subjugou por completo o Imortal, dominando o encontro com toda a autoridade do início ao fim, para uma vitória, por 92-60.Charlon Kloof brilhou, com 16 pontos, 5 ressaltos, 2 assistências e 1 roubo de bola.No Grupo A e depois da derrota na véspera do Benfica frente à Oliveirense, destaque para o triunfo (87-74) do Esgueira na receção ao Galomar.