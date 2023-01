Sporting e Ovarense têm novo ‘round’

Depois de no domingo o Sporting ter batido a Ovarense na final da Taça Hugo dos Santos em Gondomar, hoje há novo duelo entre as equipas no Pavilhão João Rocha, com os leões a quererem transportar o bom momento para a Liga Placard.

"É o terceiro jogo contra eles esta época e os dois que já fizemos foram diferentes. Tenho a certeza de que eles vêm com tudo. Temos de estar preparados, encará-lo como qualquer outro e ganhar. Temos de jogar bem, estar coesos ofensiva e defensivamente e nunca falhar o plano de jogo", detalhou Diogo Araújo, ao site dos leões.

Entretanto, o FC Porto apresentou mais um reforço. Depois de Marvin Clark II, agora foi a vez de Jay Threatt. Trata-se de um base norte-americano, de 33 anos e 1,80m, que nasceu em Richmond, no estado da Virgínia. Já passou pela Islândia, Alemanha, Finlândia, Roménia, Hungria, Lituânia, Polónia, Grécia e Kosovo, onde na primeira parte desta temporada atuou nos Golden Eagle Ylli. "Posso acrescentar qualidade na criação de jogo, posso oferecer aos meus colegas cestos fáceis. Sou muito bom quando me rodeiam de lançadores", sublinhou o novo jogador portista, ao site do clube.