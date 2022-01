Sporting: Edgar Vital morre aos 74 anos

Edgar Vital faleceu esta quinta-feira aos 74 anos. O antigo jogador, treinador e dirigente leonino, que completava amanhã 75 anos, estava hospitalizado nos últimos dias.Edgar Vitalfoi um dos dirigentes que mais lutou pelo regresso do basquetebol leonino, depois de vários anos de ausência.O Sporting já comunicou a morte de Vital."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Edgar Vidal, Sócio número 1.444-0 (desde 16 de Abril de 1964) que faleceu esta quinta-feira aos 74 anos.Figura ímpar do basquetebol verde e branco, Edgar Vital construiu um legado sem paralelo na modalidade e assumiu-se como uma das figuras mais importantes da secção Leonina durante várias décadas, tendo desempenhado as funções de jogador, treinador e também dirigente.Começou a praticar basquetebol com 15 anos, em 1962, nos infantis do Sporting CP, até ascender definitivamente aos seniores no fim da temporada 1965/1966. Ainda nessa década, destacou-se como um dos técnicos impulsionadores dos três centros de formação então criados, além de ter sido também treinador dos escalões de base e da equipa feminina.Em 1984, foi um dos responsáveis pelo reactivamente do basquetebol, sendo que no espaço de apenas dois anos a equipa principal masculina ascendeu da terceira à primeira divisão.Saiu em 1989/1990, mas regressou depois ao Clube na temporada 1990/1991, desta vez para assumir o cargo de director da modalidade até 1995, ano em que esta voltaria a ser suspensa.Em 2012, foi novamente determinante ao liderar o regresso do basquetebol pela segunda vez, agora como presidente da secção, conquistando o Campeonato Nacional feminino em 2014.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube".