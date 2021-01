Sporting eliminado da FIBA Europe Cup

O Sporting foi esta sexta-feira eliminado da Europa, ao perder (67-78) frente aos húngaros do Szolnoki, na 3ª e última jornada do Grupo C da FIBA Cup, onde terminou no 4º e último lugar, em prova disputada na Polónia.



Os leões prometeram muito ao dominarem o primeiro parcial (23-19), mas depois foram cometendo erros e demonstraram falta de eficácia, sendo dominados pelo adversário no restante do jogo.



Destaques individuais nos leões para Micah Downs (15 pontos, 4 ressaltos, 2 assistências) e James Ellisor (13, 5, 3).