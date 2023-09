Sporting entra a ganhar no campeonato

Na primeira jornada da Liga Betclic, o Sporting recebeu e venceu este sábado o estreante AD Galomar, por 94-80.No Pavilhão João Rocha, a formação comandada por Pedro Nuno liderou o primeiro período por 30-21, mas os madeirenses responderam no segundo parcial (24-18). Ao intervalo, os leões estavam na frente por três pontos (48-45).No segundo tempo, o vice-campeão voltou a cavar uma diferença significativa no terceiro quarto (21-13), tendo depois gerido a vantagem no derradeiro período (25-20).A nível individual, destaque para o reforço Eddie Ekiyor, poste canadiano que foi o MVP com 23 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências. Ver ficha do jogo aqui Na próxima jornada, o Sporting visita o terreno da Ovarense, a 30 de setembro.