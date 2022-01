Sporting entra a ganhar no novo ano

No primeiro jogo de 2022, o Sporting recebeu e venceu a Académica, por 115-65, em duelo a contar para a 14.ª jornada da Liga Betclic. Os leões somam agora 24 pontos e seguem no topo da classificação.

No Pavilhão João Rocha, a formação liderada por Luís Magalhães encontrou um aguerrido oponente no primeiro quarto (15-15), tendo depois disparado no segundo parcial (27-21). Ao intervalo, o campeão nacional liderava por seis pontos (42-36). No segundo tempo, os leões entraram fortes e sentenciaram praticamente a partida, chegado a uma vantagem de 35 pontos (83-48), num terceiro quarto arrasador (41-12). Até ao fim, o Sporting foi dilatando o marcador e fechou o encontro com 50 pontos de diferença (115-65).

No capítulo individual, Travante Williams foi o melhor marcador leonino, com 23 pontos, seguindo-se Daniel Relvão (21) e Diogo Ventura (18). Do lado da Académica, Nikola Vujovic e Andrew Kosteckaiii destacaram-se com 16 pontos cada um.

Na próxima jornada, já esta quarta-feira, o Sporting disputa um dérbi com o Benfica na Luz, às 19h00.