Sporting entra na Liga Betclic a ganhar

O Sporting começou este sábado a defender o título nacional com uma vitória, ao ganhar (88-69) em Ovar na 1.ª jornada da Liga Betclic.





Os leões entraram a todo o gás no 1.º período (28-16), seguindo-se boa reação da Ovarense no 2.º parcial, favorável a seu favor (21-16).O equlíbrio acabou por ser desfeito após o intervalo, com um Sporting arrasador em termos ofensivos e com uma defensa muito personalizada, dominando por completo o 3.º período (28-9) e a gerir o último, já com a partida decidida.Travante Williams (16 pontos, 2 ressaltos e 1 assistência) destacou-se no Sporting, sendo bem secundado por Micah Downs (14, 6, 2), Diogo Ventura (14, 4, 1) e João Fernandes (13, 6, 4).Kameron Chatman (17, 3, 1) e Nikola Tadic (15, 10, 1) foram os mais esclarecidos da Ovarense.