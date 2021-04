V. Guimarães vence Sporting e força disputa do jogo 4

O Sporting, vencedor da fase regular da Liga Placard, foi derrotado (71-84) na tarde desta quinta-feira, em Guimarães, pelo que o Vitória reduziu (1-2) a desvantagem no playoff dos quartos-de-final, obrigando a um quarto jogo, novamente em Guimarães, no sábado.





A turma da casa entrou melhor e conseguiu sair na frente (20-16) no 1.º período, mas os leões reagiram e passaram para a comandar até ao intervalo (39-35), após parcial de 23-15.Apesar da fraca eficácia de lançamento, a defesa agressiva e as transições rápidas facilitaram a vida aos vencedores da Taça de Portugal, com o poste João Fernandes (13 pontos em 20 minutos) em evidência no ataque ao cesto e Diogo Ventura (5 assistências e 5 ressaltos na mesma metade) a pensar o jogo.A segunda parte foi completamente diferente. O Vitória defendeu melhor, conseguiu acertar nos lançamentos exteriores e dominou o opositor, com um 3.º período implacável (25-11) e grande capacidade para gerir o 4.º (24-21).Alfred Parrish (31 pontos, com 5 triplos) e Coreontae Berry, autor de um duplo-duplo (16 pontos e 10 ressaltos), comandaram a revolta vimaranense.Pelos leões, Travante Williams (21 pontos), James Ellisor (19) e João Fernandes (17) não foram suficientes.