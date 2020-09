Sporting falha o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Sporting perdeu com o KK Igokea (64-70) e falhou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões - seria a primeira equipa portuguesa a fazê-lo. Na Bulgária, onde foi disputada esta final four improvisada, os leões, depois de vencerem o primeiro encontro contra os suíços do Freiburgo, acabaram por ceder diante dos bósnios.





Sem o treinador Luís Magalhães, positivo à covid-19, os leões, que vão jogar agora a FIBA Europe Cup, caíram na final da 'poule' concentrada de acesso à fase de grupos, na cidade búlgara de Botevgrad. Na Europe Cup, o Sporting vai disputar o grupo C, em janeiro de 2021, com os polacos do Stal Ostrów Wielkopolski, os húngaros do Szolni Olajbányász e os israelitas do Ironi Nes Ziona, com os dois primeiros a avançarem para os oitavos de final.Esta sexta-feira, a formação dos Balcãs entrou melhor e liderava ao intervalo mas a equipa portuguesa virou o jogo e iniciou o 4.º período a ganhar por 1 ponto. Contudo, o Sporting não conseguiu aguentar a vantagem, pese ter lutado até ao fim pelo resultado.Travante Williams foi o melhor marcador dos verde e brancos, com 16 pontos, ao passo que o poste John Fields assinou um duplo-duplo (12 pontos e 11 ressaltos). Do lado contrário, Jackie Carmichael destacou-se com 16 pontos e 8 ressaltos.