O Sporting vai virar o ano vitorioso, depois de superar (86-73) esta sexta-feira o CD Póvoa, na conclusão da 15.ª jornada da Liga Betclic.Com domínio claro na primeira parte (50-41), os leões controlaram quase toda a partida, tendo Marcus Lovett como principal trunfo, autor de 22 pontos, 9 assistências, 3 ressaltos e 1 roubo de bola, bem secundado por gerald Armwood (16 p e 6 r), Diogo Ventura (13 p, 5 r, 4 a e 1 rb), Travante Williams (10 p, 6 a, 5 r, 3 dl e 2 rb) e Joshua Patton (10 p, 7 r, 2 dl e 1 rb).Sherwood Brown (14 p, 9 r, 6 rb e 3 a) foi o melhor da turma da Póvoa de Varzim.Na classificação, o Sporting ocupa o 3.º lugar, com os mesmos pontos (27) do FC Porto (2.º com um jogo a menos), enquanto o CD Póvoa é 9.º (20), em tabela liderada pelo Benfica (28).