Sporting finalista no Torneio de Albufeira

O Sporting, que regressa à modalidade esta época, apurou-se para a final do Torneio de Albufeira, ao derrotar o Galitos por 88-69, num encontro em que a equipa do Barreiro até começou melhor, chegado ao fim do 1º quarto na frente.





Travante Williams, com 23 pontos, foi o melhor marcador da partida, ao passo que o seu compatriota norte-americano James Ellisor marcou 16. Na final de hoje, os leões defrontam a equipa da casa, o Imortal. *