Sporting ganha na Hungria com triplo de Marcus LoVett no último segundo

Numa partida muito equilibrada, o Sporting alcançou esta quarta-feira a primeira vitória na FIBA Europe Cup, ao ganhar (99-98) na Hungria ao Kormend, em partida da 2.ª jornada do Grupo G.Foi um triunfo arrancado a ferros, com o norte-americano Marcus LoVett a marcar dois triplos já perto do final, o último dos quais no último segundo, operando uma reviravolta no marcador.Com 21 pontos, 4 assistências, 3 ressaltos e 2 roubos de bola, o base dos leões acabou por ser o MVP, bem secundado por Travante Williams (18pts, 6r, 4a, 3rb, 1dl), Diogo Ventura (12pts, 9a, 5rb, 1r) e Derrick Fenner (12pts, 2r, 2a).Com este resultado, o Sporting manteve intacta a ambição de ultrapassar esta fase da competição, ao ascender ao 1.º lugar, mas à condição, pois fica à espera do desfecho do duelo entre polacos do Anwil Wloclawek e finlandeses do Karhu Basket.