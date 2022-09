Sporting garante entrada na fase de grupos da FIBA Europe Cup

O Sporting garantiu esta sexta-feira o acesso à fase de grupos da FIBA Europe Cup, ao derrotar o Antwerp Giants (98-85) na final do torneio de qualificação no Kosovo.A formação orientada por Pedro Nuno entrou bem na partida e dominou o primeiro período (27-15). Os leões mantiveram a superioridade e foram para o intervalo na frente por oito pontos (49-41). No segundo tempo, o Sporting selou praticamente a partida, entrando no derradeiro quarto a vencer por 17 pontos (75-58), vantagem gerida no quarto parcial até ao resultado final de 98-85.A nível individual, Marcus LoVett Jr. brilhou com 32 pontos. Travante Williams destacou-se com 24 pontos. Consulte a ficha do jogo aqui O Sporting ficará agora integrado no Grupo G da FIBA Europe Cup, onde vai defrontar os polacos do KK Wloclawek, os finlandeses do Karhu e os húngaros do Körmend.