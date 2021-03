Sporting garante presença nas 'meias' da Taça de Portugal

O Sporting garantiu este sábado o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol com uma vitória por 80-78 na visita ao V. Guimarães.





Os minhotos até entraram melhor na partida e ao intervalo venciam por 45-37, mas os leões reagiram nos terceiro e quarto períodos e deram a volta ao resultado.Em termos individuas, Alfred Parrish (V. Guimarães) foi o melhor marcador do encontro ao anotar 17 pontos. James Ellisor e Shakir Smith, ambos com 15 pontos, foram os destaques do Sporting.Este sábado realizam-se mais dois encontros dos quartos de final: Esgueira-FC Porto (17h) e Oliveirense-Benfica (18h30). O quadro das 'meias' ficará completo na terça-feira, com o Imortal-CAB Madeira (18h30).