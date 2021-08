Sporting inicia Liga em Ovar e recebe FC Porto à segunda jornada

O Sporting vai iniciar a defesa do título de campeão nacional de basquetebol no pavilhão da Ovarense, em 3 de outubro, e recebe o FC Porto, finalista vencido da última edição, na jornada seguinte, ditou esta quinta-feira o sorteio.

No evento realizado no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, que serviu também para anunciar o novo patrocinador da prova, a jornada inaugural definiu ainda as receções dos dragões ao CAB Madeira e do Benfica ao Vitória de Guimarães, bem como a deslocação da Oliveirense, bicampeã em 2017/18 e 2018/19, à Académica.

Já o Desportivo da Póvoa, campeão da II Liga, abre o campeonato com uma partida caseira diante do Imortal, semifinalista da última campanha, da mesma forma como o Illiabum, o outro recém-promovido ao escalão principal, se estreia perante o Lusitânia.

O primeiro jogo entre grandes da edição 2021/22 da Liga está aprazado para 10 de outubro, com os leões a receberem o FC Porto, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, numa reedição da final do play-off de 2020/21, que foi resolvida num polémico quinto desafio e selou o nono título da história do emblema de Alvalade 39 anos depois.

Esse mês concentrará os duelos quentes da primeira volta da fase regular, uma vez que Benfica e Sporting disputam o dérbi lisboeta à quinta jornada, no dia 29, no Pavilhão da Luz, uma ronda e dois dias antes de as águias visitarem o Dragão Arena, no Porto.

Num campeonato de regresso ao tradicional formato de 12 clubes, depois de duas temporadas disputadas com 14, a Oliveirense visita Benfica e Sporting à terceira e 10.ª jornadas, respetivamente, e fecha a metade inicial em casa frente ao FC Porto, à 11.ª.

A fase regular será realizada entre os fins de semana de 2 e 3 de outubro e 5 e 6 de fevereiro de 2022 e vai contar com a presença de público nos recintos ao fim de praticamente 18 meses, até 33% da lotação máxima, devido à pandemia de covid-19.

Os seis primeiros classificados seguem para uma segunda fase, responsável pela definição ao longo de 10 jornadas da ordem do play-off, que será jogado à melhor de cinco encontros a partir de 28 de abril, com as finais de 27 de maio a 7 de junho.

Antes do sorteio, conduzido pelos internacionais portugueses João 'Betinho' Gomes (Benfica) e Márcia Costa (Gdessa Barreiro), considerados jogadores da década na Liga masculina e feminina, respetivamente, foi anunciado um protocolo de parceria entre a Federação Portuguesa de Basquetebol e a empresa de apostas desportivas Betclic.

O acordo é válido por três épocas e, sob o slogan "Esta época, espetáculo escreve-se com B", pretende amplificar a visibilidade do escalão máximo, reforçar a qualidade e competitividade dos encontros e contribuir para a sustentabilidade dos clubes.

Além do apoio financeiro, a Betclic procurará dinamizar a semana all star e a variante de basquetebol de rua, tendo como embaixador Neemias Queta, dos Sacramento Kings, o primeiro português de sempre a ser escolhido no draft da Liga norte-americana (NBA).