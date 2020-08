Sporting joga acesso à Liga dos Campeões de basquetebol na Bulgária

O Sporting vai disputar a participação na próxima edição da Liga dos Campeões de basquetebol numa 'final four' na Bulgária, após o formato da qualificação ter sido alterado por causa da pandemia de covid-19.

"Devido à atual situação pandémica na Europa, e de forma a garantir a segurança de todos e a facilitar a logística, foram aprovadas alterações ao formato da qualificação para a Liga dos Campeões 2020/21", informou hoje a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Sendo assim, o Sporting, o único clube português presente, vai disputar uma vaga na competição em sistema de 'final four' na cidade búlgara de Botevgrad.

Os 'leões' defrontam a formação suíça do Fribourg Olympic, na meia-final agendada para 23 de setembro. Em caso de triunfo, o clube de Alvalade joga a final do grupo C dois dias depois (25 de setembro) contra o vencedor da outra meia-final, entre o U-BT Cluj Napoca e o Igokea.

Só o clube que ganhar a 'final four' tem lugar reservado na fase de grupos da 'Champions'.

Nicósia, capital de Chipre, será o outro palco do apuramento, com todos os encontros a decorrerem à porta fechada.

O Sporting vai regressar às competições europeias ao fim de 42 anos, confirmou no início de julho a federação internacional da modalidade (FIBA).

Os 'leões', que regressaram à modalidade em 2019/20 e na altura da suspensão da Liga nacional lideravam com 43 pontos, mais um do que o rival Benfica, são a única equipa portuguesa a participar na prova europeia da próxima temporada.

A última presença do Sporting numa competição europeia de basquetebol remonta a novembro de 1978, nomeadamente na fase de apuramento para a Taça dos Campeões Europeus.