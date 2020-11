Sporting mantém o pleno na Liga Placard

Em partida a contar para a 4.ª jornada, que deveria ter sido disputada no último fim de semana, o Sporting bateu esta terça-feira o Imortal por 101-72, mantendo o registo perfeito na Liga Placard.





A formação orientada por Luís Magalhães foi para o intervalo a vencer por 29 pontos (61-32). A nível individual, destaque para Travante Williams (23 pontos), John Fields (19) e João Fernandes (17). Do lado do Imortal, Ty Toney (ex-Sporting) foi o melhor pontuador (18).O Sporting sobe à liderança, com oito pontos, mais um que o Lusitânia.