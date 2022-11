Sporting mantém pleno e perseguição ao Benfica

O Sporting continua sem ceder na Liga Betclic, batendo (90-83) este sábado os açorianos do Lusitância, em mais uma jornada da Liga Betclic.Os leões mantiveram a perseguição ao Benfica, vencedor no Dragão Arena, com o pleno de 6 vitórias, enquanto os encarnados também somam por triunfos as partidas realizadas, mas com um jogo a mais.Quanto ao desafio no Pavilhão João Rocha, os verde e brancos entraram a todo o gás no 1.º período (32-19), mas foram perdendo fulgor ao longo do encontro, depois do adversário vencer o 2.º e 3.º parcial (18-17 e 30-21).Tudo se decidiu no derradeiro quarto. Os leões partiram para a fase decisiva na frente (70-67), sempre com forte oposição do adversário, mas nos minutos finais dispararam para uma vantagem confortável que permitiu fechar o triunfo.Marcus Lovett (18p, 4a, 2r) foi o maior trunfo dos leões, bem secundado por Derrick Fenner (16p, 2r, 2a), Diogo Ventura (15p, 2r, 2a) e Ivica Radic (14p, 3r, 2a).Com um duplo-duplo, Justin Davis (26p, 11r, 1a) foi o MVP do encontro, mas insuficiente para contrariar o Sporting.