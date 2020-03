Sporting mantém-se líder na Liga Placard

O Sporting mantém-se líder isolado da Liga Placard, depois de bater esta tarde no Pavilhão João Rocha o Barreirense por 97-67, em jogo da 22.ª jornada.





Os leões lideraram sempre o marcador, mas a equipa da margem sul conseguiu equlibrar o encontro até ao intervalo (44-39), mas depois na segunda parte o Sporting vincou o estatuto de líder do campeonato, com dois períodos de grande supremacia (27-17 e 26-11).O Sporting soma agora 43 pontos, mais um que o Benfica, que no sábado foi a Ovar derrotar a Ovarense por 90-81.