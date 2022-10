Sporting mostra-se sempre superior à Oliveirense na estreia no campeonato

Depois na vitória na Supertaça a abrir a temporada e da qualificação para a FIBA Europe Cup, o Sporting continua a demonstrar um grande poderio. Desta feita, a equipa que esta temporada é orientada por Pedro Nuno Monteiro recebeu e venceu a Oliveirense, por claros 99-74, fazendo mais pontos em todos os períodos do encontro.Ao intervalo, os leões já venciam por 50-35 no encontro de abertura do campeonato para a equipa leonina.A nível individual, Travante Williams destacou-se pela formação da casa, com 24 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências. Elijah Wilson foi o melhor marcador pela formação de Oliveira de Azeméis.