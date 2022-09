Sporting na final da qualificação da FIBA Europe Cup

O Sporting está a uma vitória de atingir a fase de grupos da FIBA Europe Cup, depois de esta noite, no Kosovo, ter derrotado os alemães do BG Gottingen, por 84-83, com Travante Williams a decidir através de lance livre, depois de ter 'sacado' uma falta já no último segundo.Os leões defrontam esta sexta-feira na final da poule de apuramento os belgas do Antuérpia, que derrotaram nas meias-finais os gregos do AEK por 76-60.(em atualização)