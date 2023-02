Sporting oficializa a contratação do extremo/base Eddy Polanco

O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação do extremo/base Eddy Polanco, que atuava na Polónia, ao serviço do Enea Astoria Bydgoszcz. O jogador, de 28 anos, que é norte-americano e dominicano assume-se como um "lançador" e agradeceu a hipótese de jogar nos leões."Estou agradecido pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra vestir esta camisola, já vi a qualidade que há e aquilo que significa ser Sporting. Vou levar isso comigo com muito orgulho e farei tudo o possível para ajudar a equipa", referiu aos meios de comunicação dos verde e brancos.Polanco prometeu dar tudo pelo novo clube. "Desde que cheguei, vi que temos de dar cem por cento, nada menos do que isso no dia-a-dia, nos treinos e tanto dentro como fora de campo. Vai ser espectacular. O Sporting é um clube apoiado por muitas pessoas e acho que será uma grande experiência para mim", frisou o basquetebolista de 1,93 metros.