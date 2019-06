Sporting oficializa contratação de Travante Williams

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação do norte-americano Travante Williams, jogador de 25 anos que nas duas últimas temporadas representou a Oliveirense, clube pelo qual se sagrou bicampeão nacional. Um anúncio que confirma a informação adiantada porhá uma semana, quando demos conta das saídas de Travante e de Eric Coleman do emblema de Oliveira de Azeméis "Estou muito feliz por estar aqui, mal posso esperar por aquilo que o futuro nos reserva, estou entusiasmado e pronto para começar. Na próxima época queremos entrar em campo e vencer todos os jogos e todas as competições onde estivermos inseridos, é esse o nosso único pensamento e queremos manter a tradição do clube", disse o norte-americano.