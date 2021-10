Sporting opera reviravolta frente aos belgas do Belfius

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira os belgas do Belfius Mons-Hainaut, por 75-65, em partida referente à 2.ª jornada do Grupo F da FIBA Europe Cup.





No Pavilhão João Rocha, os leões não entraram bem e foram para o intervalo a perder por sete pontos (32-39). Só que o campeão nacional reagiu no segundo tempo, tendo passado para a frente a meio do terceiro quarto (49-47). No derradeiro parcial, o conjunto belga ainda chegou ao empate (60-60), só que a formação orientada por Luís Magalhães disparou depois do marcador, fixando um triunfo importante por dez pontos (75-65).No plano individual destacaram-se Joshua Patton (22 pontos) e Travante Williams (20 pontos).Com esta vitória, o Sporting segue no segundo lugar do Grupo F, com três pontos (um triunfo e uma derrota).