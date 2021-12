Sporting passa em Oliveira de Azeméis

O Sporting teve de se aplicar em Oliveira de Azeméis, mas levou de vencida (78-67) a aguerrida Oliveirense, em duelo da 10.ª jornada da Liga Betclic.Os anfitriões entraram a todo o gás e chegaram a uma vantagem clara no 1.º período (23-14), mas depois veio a reação do leão, mais agressivo na defesa e a aproveitar a falta de eficácia dos lançamentos do adversário.A ganhar ao intervalo (36-29), o Sporting passou a controlar o marcador e o ritmo do jogo, com melhor rotação de bola (21 contra 7 assistências), embora perdesse a luta das tabelas (43 contra 52 ressaltos), mas a eficácia de lançamento resolveu a partida (41 contra 29% de eficácia nos lançamentos de campo, 37 contra 26% nos triplos).Pelos leões brilharam Travante Williams (24 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo de bola) e Micah Downs (18p, 3r, 1a).Pela Oliveirense, Zane Waterman (28p, 12r, 3dl) foi incansável e esteve muito acima do nível médio da sua equipa, cotando-se como MVP da partida.O Sporting segue em igualdade pontual com o Benfica (3.º), com 15 pontos em 8 jogos, ultrapassando o Imortal na classificação.