Sporting perde com FC Porto

No primeiro duelo da Liga Betclic entre candidatos ao título, o campeão Sporting foi surpreendido em pleno João Rocha, ao perder (72-78) com o FC Porto na tarde deste sábado.





Os leões dominaram a primeira parte (41-34), mas seguiu-se uma forte reação dos vice-campeões, a darem a volta ao resultado com uma excelente ponta final no 4.º período, em clássico marcado por várias quezílias entre jogadores.Destaques individuais para Charlon Kloof (19 pontos) e Max Landis (17) pelos dragões, enquanto pelos leões Tanner Omlid foi o mais esclarecido e melhor marcador do encontro (21 pontos).