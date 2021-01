Sporting perde com polacos do Wielkopolski na FIBA Europe Cup

O Sporting não resistiu, na tarde desta quinta-feira, aos polacos do Wielkopolski, averbando a segunda derrota (83-85) na 2ª jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup, em jogo disputado em Wloclawek, Polónia.



Depois de uma primeira parte muito equilibrada (45-45), os leões entraram muito mal no 3.º período, chegando a estar a perder por 18 pontos.



Seguiu-se uma boa reação no último fôlego e James Ellisor (23 pontos e 7 ressaltos) até teve tempo para dar a volta ao marcador, mas falhou o último lançamento triplo da partida. Destaque ainda para Shakir Smith (18 pontos), John Fields (10) e Pedro Catarino (10).



No outro jogo da mesma série, os israelitas do Ironi Nes Zioni venceram (90-73) os húngaros do Szolnoki Olaj, que discutem esta sexta-feira o 3º lugar com os leões.