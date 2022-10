Sporting perde na FIBA Europe Cup

O Sporting foi esta quarta-feira completamente subjugado (89-113) pelos polacos do Wloclawek, na primeira jornada do Grupo G da FIBA Europe Cup.Com uma entrada arrasadora, devido à eficácia do lançamento exterior, a turma forasteira ganhou o 1.º parcial (42-23) de forma clara e não mais perdeu o controlo do jogo, perante uma inquietante inoperância dos leões ao nível defensivo.Ainda falando do 1.º período, foi de sonho para a turma polaca, a anotar 10 triplos em 13 lançamentos, com uma eficácia de 77% (contra 40). O Sporting nada conseguiu fazer para contrariar a pontaria do adversário, que teve em Michal Nowakowski (24pts, com 5 triplos em 6 lançamentos) o seu maior trunfo.Pelo Sporting, que até realizou uma boa exibição ao nível ofensivo, equilibrando o resto da partida, Travante Williams (21pts, 5r, 5a) foi o mais esclarecido.