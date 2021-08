Sporting prepara a nova temporada: «Têm sido dias de trabalho intenso»

O Sporting continua a preparar a próxima temporada, com o objetivo de entrar forte na fase de qualificação da Champions League. Joshua Martin, extremo-poste norte-americano que é uma das muitas caras novas no plantel do campeão nacional, mostrou-se entusiasmados com os primeiros dias em Alvalade.





"Tem sido tudo fantástico. Integraram-me todos muito bem e têm tentado mostrar-me o que devo fazer e como devo jogar. A receção foi ótima, até agora estou a adorar. A equipa técnica é incrível, todos os treinadores têm muita experiência e estão articulados entre si. Têm sido uma enorme ajuda nestas duas primeiras semanas de trabalho", afirmou Martin, de 25 anos, em declarações reproduzidas pelo site dos leões.Já o técnico adjunto António Paulo contou como está a equipa nesta fase de preparação. "Têm sido dias de trabalho intenso e rigoroso, com um desempenho fantástico por parte da equipa. Estamos a preparar-nos para conseguirmos apresentar-nos da melhor forma possível no primeiro compromisso da temporada: a qualificação para a Basketball Champions League", sublinhou.As rondas de qualificação da Liga dos Campeões vão realizar-se entre os dias 13 e 17 de setembro.Recorde-se que o Sporting vai iniciar a defesa do título de campeão nacional no pavilhão da Ovarense, em 3 de outubro, e recebe o FC Porto, finalista vencido da última edição, na jornada seguinte.