Sporting quer corrigir erros

Com a classificação ao rubro, Benfica, FC Porto e Sporting partem hoje para a 4ª jornada da 2ª fase da Liga Betclic com 45 pontos, com as águias a liderarem o trio por terem melhor diferença pontual. Teoricamente, são os leões a terem o jogo mais complicado da ronda, com uma receção à Oliveirense, que chega ao João Rocha motivada após ter derrotado o Benfica. "Não podemos cometer os mesmos erros contra o FC Porto", alertou João Fernandes, aludindo ao desaire no Dragão Arena.





Já as águias recebem uma sempre aguerrida Ovarense, enquanto o FC Porto terá pela frente os açorianos do Lusitânia.