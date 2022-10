Sporting reage ao desaire europeu com vitória segura diante do V. Guimarães

Vindo da derrota a meio da semana para a FIBA Europe Cup, o Sporting respondeu da melhor forma no plano interno, ao bater em casa o V. Guimarães por 114-83. Os leões conseguema a sua terceira vitória em três jogos - são de momento sétimos, com 6 pontos -, ao passo que os minhotos estão no quarto lugar, com duas vitórias e três derrotas (7 pontos).No capítulo individual o grande destaque foi Derrick Fenner, com 20 pontos e 8 ressaltos. No leão evidenciaram-se ainda Marko Loncovic, com 16 pontos, e ainda Diogo Ventura, com 11 pontos e 8 assistências. Do lado oposto, Tate Hoffman (19 pontos), Anthony Roberts (15 pontos) e Pedro Pinto (12 pontos) foram os melhores.