Sporting regressa ao basquetebol com vitória por números 'obscenos'

No regresso à principal divisão do basquetebol, 24 anos depois, o Sporting registou um triunfo com contornos 'obscenos', ao bater o Terceira Basket por 119-58, uma diferença de 61 pontos, na jornada inaugural da Liga Placard. Nos Açores, os leões impuseram a lei do mais forte e mostraram, perante uma equipa com poucos argumentos, que estão aí para discutir o título.O registo do 1.º período (30-13) deixou logo claro o favoritismo do Sporting, que foi aumentando a diferença com o passar do tempo. Desta forma, o técnico Luís Magalhães aproveitou para rodar o seu conjunto, mantendo a competitividade - mesmo sem ter contado com um dos principais jogadores, Travante Williams.Pedro Catarino e Abdul Abdu destacaram-se na formação verde e branca, com 18 pontos cada. Steven Moyer apontou 17 para os anfitriões.