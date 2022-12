Sporting regressa às vitórias em Oliveira de Azeméis

O Sporting regressou esta quinta-feira às vitórias na Liga Placard, ao vencer no terreno da Oliveirense por 86-79, em duelo a contar da 14.ª jornada.Depois de na ronda anterior ter sido surpreendido na receção ao Imortal, os leões registaram um triunfo difícil em Oliveira de Azeméis, num duelo em que jovem extremo André Cruz fez a sua estreia pelo emblema de Alvalade: fez quatro pontos em 7.38 minutos em campo.A Oliveirense discutiu o jogo até ao fim, mas a vitória caiu para o Sporting, que teve em Marcus Lovett o seu melhor marcador, com 19 pontos. Do lado da equipa da casa, Julien Ducree destacou-se igualmente com 19 pontos, e perdeu Elijah Wilson por lesão: teve de abandonar o pavilhão de maca após uma queda aparatosa.O Sporting chega aos 25 pontos, apanhando o líder Benfica, que só entra em ação esta sexta-feira, no clássico frente ao FC Porto.Veja aqui a ficha do jogoVeja aqui a classificação da Liga Betclic