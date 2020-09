Sporting regressa com vitória às provas internacionais

O Sporting regressou às competições europeias, 42 anos depois, com um triunfo por 89-78, diante dos suíços do Fribourg, numa poule concentrada na Bulgária.





Com este triunfo, os leões continuam na corrida ao acesso da fase de grupos da Liga dos Campeões, defrontando agora, na sexta-feira, o vencedor do encontro (que ainda vai decorrer esta quarta-feira), entre os romenos do U-BT Cluj Napoca e os bósnios do KK Igokea.Dirigida pelos adjuntos Flávio Nascimento e António Ferreira, na ausência do treinador principal, Luís Magalhães, que não viajou por causa da Covid-19, a equipa leonina vencia por 14 pontos de diferença (50-36) ao intervalo, tendo visto o adversário aproximar-se no final do terceiro período (66-61), mas para voltar a ser melhor no último, terminando com 11 pontos de diferença.Travante Williams foi o melhor da equipa leonina e mesmo o MVP do encontro, com 23 pontos, três assistências.Foto: FIBA