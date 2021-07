Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting renova contrato com João Fernandes: «Sei que posso continuar a crescer» Extremo-poste angolano, de 28 anos, integrou a equipa do Sporting no regresso dos seniores masculinos em 2019





• Foto: Sporting CP