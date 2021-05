Sporting sela apuramento para as meias-finais do playoff da Liga Placard

O Sporting confirmou esta sábado o apuramento para as meias-finais do playoff da Liga Placard, ao bater o V. Guimarães por 97-80, fechando a eliminatória em 3-1.

Em Guimarães, os leões fecharam o primeiro parcial na frente por seis pontos (25-19). No segundo quarto, a formação liderada por Luís Magalhães não deu hipótese e, com um parcial de 29-11, foi para o intervalo a liderar por confortáveis 24 pontos (54-30).

No segundo tempo, a equipa da casa não conseguiu encurtar distâncias e, no final do terceiro quarto, via o Sporting a vencer por 25 pontos (75-50). Os leões fechariam o triunfo por 97-80, depois de gerirem a vantagem no quarto parcial, onde o V. Guimarães liderou por 30-22.

No capítulo individual, o poste leonino John Fields destacou-se com 19 pontos e 9 ressaltos. Do lado do conjunto da casa, André Bessa esteve em evidência, com 22 pontos.



Nas meias-finais, o Sporting vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Oliveirense e Benfica.