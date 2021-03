Sporting sofre para vencer o Lusitânia

O Sporting teve de sofrer para vencer (89-84) o Lusitânia no Pavilhão João Rocha, em jogo da jornada 22 do campeonato nacional.





A equipa de Luís Magalhães vencia por 45-43 ao intervalo. Apesar de ter conseguido uma vantagem de 10 pontos no último período, o Lusitânia conseguiu reduzir a diferença para apenas dois pontos. Contudo, foram os leões a sorrir no final.O poste do Sporting John Fields esteve em destaque com 23 pontos e 15 ressaltos. Pelos açorianos, o nigeriano Rasaq Yussuf foi a figura com 23 pontos e 10 ressaltos.O Sporting segue na liderança, enquanto o Lusitânia é 6º classificado.