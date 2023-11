Sporting sofre segunda derrota na FIBA Europe Cup

O Sporting sofreu esta noite a segunda derrota, em três jogos, no Grupo A da FIBA Europe Cup, ao ceder no reduto do Alba Fehérvár, na Hungria, por 106-102, após prolongamento.Os leões correram quase sempre atrás do resultado, mas conseguiram na parte final do tempo regulamentar passar para a frente do marcador, vencendo por um 93-92 a 19 segundos do fim. Mas os húngaros empataram, levando a decisão para o tempo extra, onde acabaram por fazer a diferença.Ron Curry foi o melhor do Sporting, com 27 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências.O Sporting desce à terceira posição de um grupo a três, defrontando na próxima ronda, dia 22 de novembro, os lideres do Grupo A, Balkan, da Bulgária