Sporting tem missão difícil na FIBA Europe Cup

Naquela que será uma inédita presença nos quartos-de-final da FIBA Europe Cup, o Sporting recebe hoje (20h30, no Pavilhão João Rocha) os turcos do Basaksehir, adversário que tem o favoritismo na eliminatória. A turma de Istambul disputa uma liga muito competitiva, com algumas das melhores equipas europeias, pelo que o seu potencial será maior face ao campeão e líder da Liga Betclic. Mesmo assim, as estatísticas das duas equipas na fase de grupos são equivalentes, pelo que os dois jogos (a segunda mão será dia 16) deverão ser equilibrados, à semelhança dos resultados registados ontem. O adjunto António Paulo falou ao sítio do clube: "É um passo mais à frente na competição e a dificuldade aumenta. Espera-se um jogo muito difícil e muito competitivo, frente a adversários habituados a jogar em grandes palcos europeus e NBA. Temos de nos superar. Se conseguirmos a vitória vai ser um bom momento e vamos lutar por isso."