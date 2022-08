Sporting teve o primeiro dia de trabalho da temporada às ordens do novo treinador Pedro Nuno Monteiro

O Sporting teve o primeiro dia de trabalho da temporada esta quarta-feira, às ordens do novo treinador Pedro Nuno Monteiro, que sucedeu no cargo a Luís Magalhães, que entretanto se retirou da modalidade.Os reforços Ricardo Monteiro, DJ Fenner, Marko Loncovic, Ivica Radic e Marcus LoVett Jr marcaram presença nos trabalhos levados a cabo no Pavilhão João Rocha após cumpridos os habituais exames médicos.Os leões falharam a final do playoff do campeonato em 2021/22 e querem voltar a sagrar-se campeões nacionais já esta temporada. Ricardo Monteiro, uma das caras novas, abordou os primeiros dias de leão ao peito. "Estes primeiros dias estão a correr bem. Muitos de nós já nos conhecíamos e a equipa está a dar-se bem e pronta para o que aí vem. Vai ser fácil de nos adaptarmos todos uns aos outros. Eu e vários outros jogadores também já tínhamos trabalhado com o míster Pedro e isso ajuda. Como o conhecemos é mais fácil de passarmos a ideia aos outros", explicou.Sobre os objetivos para 2021/22, Ricardo Monteiro não garante títulos."Prometemos exigência e trabalho e sabemos que quando assim é, por norma, há bons resultados e é isso que nós queremos. Queremos dar uma boa imagem da nossa equipa e também do clube, e estou seguro de que o vamos fazer", reiterou.